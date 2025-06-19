Поэтому летняя кампания не будет для захватчиков легкой со значительными результатами. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Какова ситуация в Донецкой области

Владислав Селезнев отметил, что ситуация к юго-западу от Константиновки остается чрезвычайно сложной. У врага там есть определенные продвижения.

Еще сложнее на Новопавловском направлении, где формируются тиски оперативного полуокружения наших сил и средств. Украинским защитникам не впервые бороться с такими ситуациями, но пока тенденция остается достаточно тревожной.

На Покровско-Мирноградском направлении враг сосредоточил группировку войск численностью примерно 80 тысяч. Россияне пытаются сформировать тиски, оперативное окружение вокруг Покровско-Мирноградской городской агломерации.

Западнее враг пытается действовать широким фронтом, в частности, заходя на территорию, или пытаясь заходить на территорию Днепропетровской области, чтобы таким образом преодолеть наше сопротивление. С востока, в районе Мирнограда, оккупанты пытаются формировать те же тиски между Мирноградом и Константиновкой.

Причем четкого понимания дальнейших шагов врага пока нет. Будет ли он двигать свои основные усилия в сторону Константиновки? Или будет все-таки продолжать формировать оперативное окружение с перерезанием ключевых логистических маршрутов вокруг Покровско-Мирноградской городской агломерации? Пока рано говорить,

– сказал военный эксперт.

Несмотря на такую большую концентрацию сил и средств враг длительное время ничего не может сделать. С марта 2024 года захватчики ведут ожесточенные боевые действия в районе Часового Яра. Россияне до сих пор не смогли обеспечить тотальный контроль над этим населенным пунктом, над руинами, которые от него остались. До сих пор продолжаются бои в районе Торецка и на других участках фронта.

Утверждать, что для врага летняя наступательная кампания будет легкой прогулкой с совершенно очевидными последствиями и результатами, я не рискну. Война продолжается. Ключевой фактор, который на нее влияет – это фактор ресурсов. Враг тужится, ищет дополнительные силы и средства. Но в части поиска соответствующих ресурсов у врага не настолько прекрасно идут дела, как о том рассказывают российские пропагандисты,

– подчеркнул Селезнев.

Если бы было иначе, то россияне не были бы вынуждены перебрасывать с разных участков фронта дополнительные ресурсы на приоритетные направления. В частности, в район Покровска, приграничье Сумщины. Оккупантам все еще не хватает ресурсов.

Сейчас враг в основном прибегает к пехотным штурмам, использует приспособленную автомобильную, мотоциклетную технику, чтобы получить хоть какие-то квадратные километры украинских территорий. В последнее время о бронетехнике в масштабных объемах речь не идет вообще.