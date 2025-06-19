Об этом 24 Каналу рассказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что, по его мнению, не имеет значения, когда состоится следующий раунд переговоров, если говорить о прекращении огня. Этого, вероятно, не будет, пока продолжается летнее наступление россиян.

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Что может заставить Путина к миру

Вадим Денисенко подчеркнул, пока Дональд Трамп затягивает с жесткими санкциями против России, до тех пор не может идти речь о серьезных разговорах о прекращении боевых действий.

До середины осени, в частности до октября (2025 года – 24 Канал), пока идет летнее наступление, вероятность того, что состоятся реалистичные переговоры о прекращении огня почти нереальна,

– сказал он.

Кроме того, Путин не планирует сейчас останавливаться, ведь понимает, что партнеры Украины не вводят против него санкции, ну и Китай пока не намерен давить.

Позиция Пекина может измениться, если начнутся переговоры с Соединенными Штатами Америки по глобальной политике.

К слову, Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, заявил, что Россия отказывается от прекращения огня, несмотря на то что Украина согласилась на это еще в марте 2025 года. Он отметил, что якобы миролюбивые заявления Путина – лишь попытка манипулировать общественным мнением на Западе. На самом деле Россия продолжает боевые действия, не демонстрируя никакой реальной готовности к миру.