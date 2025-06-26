Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у розмові з 24 Каналом заявив, що цим питанням мають займатися правоохоронні органи.

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Чому фортифікації на деяких ділянках не зводять

За словами Коваленка, багато українців вважають, ніби фортифікації мають бути зведені прямо по лінії кордону. Але на практиці це не завжди можливо. Військові інженери можуть поставити логічне запитання: як зводити укріплення, якщо там постійно працює артилерія і дрони противника. Часто оборонні лінії будуються з урахуванням рельєфу, і в ідеалі мають відповідати військовим нормам і правилам.

Інколи українець хоче бачити інженерні споруди в низині, але тут потрібно розбирати кожний кейс – детально і на прикладах,

– наголосив керівник ЦПД.

Існує низка причин, чому на певних ділянках фронту – як на глибині 3 – 5 кілометрів у бік ворога, так і з українського боку – не можна облаштовувати фортифікації. Основна причина – постійний вогневий контроль. Через це використання інженерної техніки та участь особового складу у будівництві споруд стає надзвичайно небезпечним: людей просто знищують дронами.

Ця ситуація характерна не лише для української сторони – росіяни мають подібні проблеми. Все залежить від конкретної ділянки: десь складний рельєф, десь – небезпека з повітря. Під час початку Курської операції росіяни теж стикалися з подібними питаннями, і навіть їхні "воєнкори" намагалися з'ясувати, чому укріплення риють не по лінії кордону, а далі в тилу.

Коваленко наголосив: пояснити ці речі можуть лише військові інженери. Якщо їм дати слово, вони зможуть надати фахові, аргументовані пояснення з конкретними прикладами щодо ситуації з фортифікаціями на Сумщині.

Зазначимо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники перейшли до тактики оборони з "лисячими норами", щоб уникнути ударів дронами. Він також пояснив, які є три лінії оборони.