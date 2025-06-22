Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час зустрічі із журналістами, про яку він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Сирський пояснив, що диктує зміни в обороні ЗСУ

Олександр Сирський зазначив, що на початку повномасштабної російської агресії українські військові будували величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони. Проте як показав досвід оборони Бахмута, в такому вигляді вони втратили свою актуальність.

Згодом ЗСУ перейшли до ротних опорних пунктів, потім – до взводних. А тепер найбільш ефективна позиція – максимум на відділення.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що в основному це групи окопів, так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину.

Звичайно, всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Така вимога сьогодення. Ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження і наших солдатів, і пілотів безпілотних систем,

– зазначив генерал.

Він також зауважив, що диктує зміни й в тактиці застосування військ, і у вимогах до фортифікації розвиток дронів. Бо якщо раніше всі фортифікаційні споруди будували, щоб не допустити просування противника, в тому числі на відкритій місцевості, де ворог міг застосувати велику кількість бронетехніки, то тепер підходи змінилися.

Тепер усе будують навколо посадок, лісосмуг, які мають кращі маскувальні властивості, ділянки мінування, протитанкові рови, інші перешкоди.

"Тобто, з одного боку, маємо справу з розвитком технологій, а з іншого боку – працюють старі перевірені засоби. Я хочу наголосити, що будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня – наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, – звичайно, це укріплення не відіграє свою роль", – наголосив генерал.

Олександр Сирський також нагадав, що існує три лінії оборони: