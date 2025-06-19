Зокрема, як зазначив в етері 24 Каналу офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, у нього багато запитань до колишнього голови Сумської ОВА Володимира Артюха.

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У якому стані фортифікації в Україні

Андрій Ткачук бачив на фронті різні види фортифікацій – і капоніри, і ДОТи, тобто довготривалі вогневі точки.

Є фортифікації, які абсолютно якісні, класні і ефективні. Але є фортифікації іншого зразка – ті, які іноді бачимо в соцмережах,

– наголосив він.

Це, фактично, просто вириті траншеї, які складно назвати серйозними укріпленнями. Постає логічне запитання: чому деякі обласні військові адміністрації будували саме такі "споруди"? Говорити можна багато, але потрібні перевірка й аудит: що саме було збудовано, хто будував, за які кошти.

"У мене особисто виникає багато питань до колишнього голови Сумської ОВА Володимира Артюха", – зауважив офіцер ЗСУ.

Тут варто пригадати 13 квітня, коли російські військові вдарили 2 ракетами по Сумах. Того дня Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО. Понад 30 людей загинули. Згодом його звільнили.

Але я питаю: чому тільки звільнили? Де розслідування? Чи воно ведеться? Хотілося б побачити його результати. Зокрема – що саме було побудовано на Сумщині, які фортифікації,

– зазначив Ткачук.

Коли Сили оборони проводили операцію на Курщині, військовий на власні очі бачив багато серйозних укріплень. Але знову ж – хто їх будував: чи це були інженерні підрозділи Збройних Сил, чи це були обласні адміністрації.

Тема фортифікацій – це точно питання, яке варто обговорювати публічно. На жаль, зараз немає повної інформації, і не всі мають достатню компетенцію, щоб дати однозначну оцінку.

Проте, за словами офіцера, одне можна сказати точно: навіть найкращі укріплення нічого не варті без людей, які їх захищають. Порожні фортифікації ворог легко займе і використає проти нас.