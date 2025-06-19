В частности, как отметил в эфире 24 Канала офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, у него много вопросов к бывшему председателю Сумской ОВА Владимиру Артюху.

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В каком состоянии фортификации в Украине

Андрей Ткачук видел на фронте различные виды фортификаций – и капониры, и ДОТы, то есть долговременные огневые точки.

Есть фортификации, которые абсолютно качественные, классные и эффективные. Но есть фортификации другого образца – те, которые иногда видим в соцсетях,

– подчеркнул он.

Это, фактически, просто вырытые траншеи, которые сложно назвать серьезными укреплениями. Возникает логичный вопрос: почему некоторые областные военные администрации строили именно такие "сооружения"? Говорить можно много, но нужны проверка и аудит: что именно было построено, кто строил, за какие средства.

"У меня лично возникает много вопросов к бывшему председателю Сумской ОГА Владимиру Артюху", – отметил офицер ВСУ.

Здесь стоит вспомнить 13 апреля, когда российские военные ударили 2 ракетами по Сумах. В тот день Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждение 117 бригады ТрО. Более 30 человек погибли. Позже его уволили.

Но я спрашиваю: почему только уволили? Где расследование? Ведется ли оно? Хотелось бы увидеть его результаты. В частности – что именно было построено на Сумщине, какие фортификации,

– отметил Ткачук.

Когда Силы обороны проводили операцию на Курщине, военный собственными глазами видел много серьезных укреплений. Но опять же – кто их строил: были ли это инженерные подразделения Вооруженных Сил, или это были областные администрации.

Тема фортификаций – это точно вопрос, который стоит обсуждать публично. К сожалению, сейчас нет полной информации, и не все имеют достаточную компетенцию, чтобы дать однозначную оценку.

Однако, по словам офицера, одно можно сказать точно: даже лучшие укрепления ничего не стоят без людей, которые их защищают. Пустые фортификации враг легко займет и использует против нас.