Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анатолия Штефана "Штирлица".

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Как россиянин Ярцев погиб на Сумщине

18 июня украинские бойцы из 225 ОШП сообщили о ликвидации командира батальона 30 мотострелкового полка России.

"В районе Андреевки штурмовая группа 1 штурмового батальона "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30 МСП армии России. Внутри находился командир батальона – майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован", – говорится в заметке.

А 26 июня Анатолий Штефан ("Штирлиц") процитировал интересные данные о гибели оккупанта в Сумской области.

Оказалось, что Ярцева отправил на командный пункт полковник Шипицын – якобы "разобраться". На самом же деле это стало наказанием, ведь между мужчинами "давно было напряжение", пишут Z-паблики.



Андрей Ярцев / Фото из телеграм-канала Анатолия Штефана

В конце концов "Артист" погиб "достойно", то есть в стрелковом бою. Интересно, что россияне невольно критикуют руководство, мол, официально несколько раз сообщали о захвате Андреевки, а это не так. К тому же "комбат должен руководить боем, а не участвовать в нем".

Но в конце своего сообщения утверждают, что "Артист" выполнил и этот приказ.

В целом для российских "военкоров" характерно подчеркивать преданность оккупантов выполнению приказа. Например, Анастасия Кашеварова сетует, что россияне, которые лезли по трубе газопровода в Суджу, остались без достойных выплат и с раком легких. Но выполнили приказ российского командования, "пожертвовали собой".