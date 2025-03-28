Ждать еще недолго: Россия в шаге от экономического коллапса, который будет иметь непоправимые последствия

Постепенно экономическое положение России ухудшается. Специалисты прогнозируют стремительный спад финансовых мощностей. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что, возможно, придется заморозить все деньги, которые есть у россиян на счетах в банках.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, если это решение будет принято, то оно будет иметь серьезные последствия и крайне негативно будет воспринято обществом. Кроме того, доходы и расходы в России значительно различаются, что стремительно приближает экономический коллапс.

К теме "Российский медведь истекает кровью": какое влияние имеют санкции и когда экономика России обвалится

Что не так с российской экономикой

Владимир Огрызко отметил, что за последние три месяца с конца 2024 до начала 2025 года в российском бюджете образовалась дыра, которая составляет более 6 триллионов рублей.

Это колоссальная сумма и означает, что денег уже брать неоткуда. Фонд национального благосостояния России уже исчерпан. Он может покрыть дыру только в 1,7 триллиона,

– сказал он.

Уже через полгода ситуация в России может быть критической. Центральному банку страны-агрессора, вероятно, придется стремительно печатать новые деньги, "те триллионы, которых не хватает" для того, чтобы восполнить недостаток.

Дипломат объяснил, что, как следствие, российский рынок будет наполнен бумажками, которые ничего не стоят. Это будет способствовать росту цен – инфляция будет зашкаливать.

А потом начнется экономический коллапс, который наконец приведет Россию и к политическому коллапсу, потому что одно не происходит без другого,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Он добавил, что тенденции ухудшения состояния российской экономики положительные, поэтому, по мнению Огрызко, нашему государству стоит выдержать этот период.

Интересно, что счетная палата России начала проверку Центробанка, что может свидетельствовать о конфликте между его главой Эльвирой Набиуллиной и Кремлем. Причиной напряжения является высокая процентная ставка (21%), которая ограничивает инфляцию, но вызывает недовольство бизнеса. Аудит может быть попыткой Кремля повлиять на Центробанк, чтобы предотвратить дальнейшее повышение ставки и сохранить иллюзию экономической стабильности.