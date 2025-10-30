В России будет действовать круглогодичный призыв: майор в отставке предположил, куда могут бросить мобилизованных

Российская Госдума приняла закон о призыве, который продлится в течение всего года. Кремль вынужден пойти на такой шаг из-за определенных проблем.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала отметил, что россиянам нужно увеличить количество личного состава в армии. Также в России постепенно уменьшают выплаты по контракту службу.

Решит ли проблемы врага на фронте увеличение количества войска?

Гетман объяснил, что Россия уже не имеет столько денег, чтобы платить тем, кто подписал контракт на службу в российской армии по 20, 30 или 40 тысяч долларов.

Поэтому они решили уменьшить выплаты и усилить призыв резервистов. Сначала их отправят пройти курсы молодого бойца, а потом бросят на фронт,

– подчеркнул майор в отставке.

Россияне могут достичь результатов на фронте, по его мнению, когда будут иметь существенное преимущество в численности войска.

К слову. В России 28 октября приняли законопроект, что меняет административную часть военного призыва с весенних и осенних циклов на круглогодичный. Россияне считают, что это позволит оптимизировать работу военкоматов и уменьшит нагрузку на них во время весенних и осенних призывов. Призывники отныне будут проходить медицинский осмотр, получать военно-учетные специальности и т.д. в течение всего года.

"Поэтому они стремятся выйти на уровень, когда ежемесячно в армию будет привлекаться 50 – 60 тысяч человек. Но сейчас они мобилизуют примерно 35 тысяч в месяц. А по данным Генштаба ВСУ украинские силы ежемесячно обезвреживают примерно именно такое количество россиян на фронте", – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Поэтому российская армия на линии фронта не увеличивается, но, по его словам, и не уменьшается. Ее количество состоит примерно из 700 тысяч военнослужащих. Но в такой численности армии россияне не способны достичь существенных преимуществ в войне. Соответственно они хотят увеличить это количество в полтора или даже в два раза.

Даже если благодаря этой мобилизации россиянам удастся увеличить количество своего войска до 800 тысяч или даже до миллиона, это, как отметил ветеран российско-украинской войны, не будет вполне боеспособное войско с укомплектованными подразделениями.

Когда мы считаем количество людей в армии, забываем, что 100 военных с автоматами – это не рота. Это должна быть определенная структура с командирами взводов, отделений, специалистами по связи и тому подобное в составе. Поэтому наличие большого количества людей не означает, что вы имеете полноценное военное подразделение,

– отметил Алексей Гетьман.

Поэтому если россияне наберут такое большое количество людей, то это, как предположил майор в отставке, скорее всего, будет пехота, которую вооружат автоматами, снайперскими винтовками. Россияне именно благодаря большой численности войска будут пытаться достичь преимущества, отправляя военных на "мясные штурмы".

