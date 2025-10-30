В России будет действовать круглогодичный призыв: майор в отставке предположил, куда могут бросить мобилизованных
- Российская Госдума приняла закон о круглогодичном призыве, чтобы увеличить количество личного состава в армии.
- Майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что увеличение численности войска может не обеспечить России существенных преимуществ из-за недостатка средств и недостаточной укомплектованности подразделений.
Российская Госдума приняла закон о призыве, который продлится в течение всего года. Кремль вынужден пойти на такой шаг из-за определенных проблем.
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала отметил, что россиянам нужно увеличить количество личного состава в армии. Также в России постепенно уменьшают выплаты по контракту службу.
К теме Подкупить уже не удается: все меньше россиян готовы воевать с Украиной добровольно, – ISW
Решит ли проблемы врага на фронте увеличение количества войска?
Гетман объяснил, что Россия уже не имеет столько денег, чтобы платить тем, кто подписал контракт на службу в российской армии по 20, 30 или 40 тысяч долларов.
Поэтому они решили уменьшить выплаты и усилить призыв резервистов. Сначала их отправят пройти курсы молодого бойца, а потом бросят на фронт,
– подчеркнул майор в отставке.
Россияне могут достичь результатов на фронте, по его мнению, когда будут иметь существенное преимущество в численности войска.
К слову. В России 28 октября приняли законопроект, что меняет административную часть военного призыва с весенних и осенних циклов на круглогодичный. Россияне считают, что это позволит оптимизировать работу военкоматов и уменьшит нагрузку на них во время весенних и осенних призывов. Призывники отныне будут проходить медицинский осмотр, получать военно-учетные специальности и т.д. в течение всего года.
"Поэтому они стремятся выйти на уровень, когда ежемесячно в армию будет привлекаться 50 – 60 тысяч человек. Но сейчас они мобилизуют примерно 35 тысяч в месяц. А по данным Генштаба ВСУ украинские силы ежемесячно обезвреживают примерно именно такое количество россиян на фронте", – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.
Поэтому российская армия на линии фронта не увеличивается, но, по его словам, и не уменьшается. Ее количество состоит примерно из 700 тысяч военнослужащих. Но в такой численности армии россияне не способны достичь существенных преимуществ в войне. Соответственно они хотят увеличить это количество в полтора или даже в два раза.
Даже если благодаря этой мобилизации россиянам удастся увеличить количество своего войска до 800 тысяч или даже до миллиона, это, как отметил ветеран российско-украинской войны, не будет вполне боеспособное войско с укомплектованными подразделениями.
Когда мы считаем количество людей в армии, забываем, что 100 военных с автоматами – это не рота. Это должна быть определенная структура с командирами взводов, отделений, специалистами по связи и тому подобное в составе. Поэтому наличие большого количества людей не означает, что вы имеете полноценное военное подразделение,
– отметил Алексей Гетьман.
Поэтому если россияне наберут такое большое количество людей, то это, как предположил майор в отставке, скорее всего, будет пехота, которую вооружат автоматами, снайперскими винтовками. Россияне именно благодаря большой численности войска будут пытаться достичь преимущества, отправляя военных на "мясные штурмы".
Что в России происходит с мобилизацией?
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что бессрочный годовой призыв на срочную службу в России является скрытой мобилизацией, которую Путин не хотел допустить. Однако если оккупанты не смогут в один момент увеличить свое присутствие на фронте на 200 тысяч, как это произошло осенью 2022 года, то не достигнут желаемых результатов.
Также в России планируют привлечь до двух миллионов резервистов в свою армию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Их могут отправить для охраны НПЗ и других инфраструктурных объектов. Это открывает для Путина доступ к резерву с человеческими ресурсами. При этом ему удастся избежать открытого объявления мобилизации.
По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в России сделали несколько важных шагов, в частности, ввели нововведения по упрощению предоставления повесток, до серьезных изменений в мобилизации. По его мнению, Кремль в 2026 году может объявить частичную мобилизацию.