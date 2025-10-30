У Росії діятиме цілорічний призов: майор у відставці припустив, куди можуть кинути мобілізованих

Російська Держдума ухвалила закон про призов, що триватиме впродовж усього року. Кремль змушений піти на такий крок через певні проблеми.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіянам потрібно збільшити кількість особового складу в армії. Також в Росії поступово зменшують виплати за контракту службу.

Чи вирішить проблеми ворога на фронті збільшення кількості війська?

Гетьман пояснив, що Росія вже не має стільки грошей, щоб платити тим, хто підписав контракт на службу в російській армії по 20, 30 чи 40 тисяч доларів.

Тому вони вирішили зменшити виплати та посилити призов резервістів. Спочатку їх відправлять пройти курси молодого бійця, а потім кинуть на фронт,

– підкреслив майор у відставці.

Росіяни можуть досягти результатів на фронті, на його думку, коли матимуть суттєву перевагу у чисельності війська.

До слова. У Росії 28 жовтня ухвалили законопроєкт, що змінює адміністративну частину військового призову з весняних та осінніх циклів на цілорічний. Росіяни вважають, що це дозволить оптимізувати роботу військкоматів та зменшить навантаження на них під час весняних та осінніх призовів. Призовники відтепер проходитимуть медичний огляд, отримуватимуть військово-облікові спеціальності тощо впродовж усього року.

"Тому вони прагнуть вийти на рівень, коли щомісяця до війська буде залучатися 50 – 60 тисяч людей. Але зараз вони мобілізують приблизно 35 тисяч на місяць. А за даними Генштабу ЗСУ українські сили щомісячно знешкоджують приблизно саме таку кількість росіян на фронті", – наголосив ветеран російсько-української війни.

Тому російська армія на лінії фронту не збільшується, але, за його словами, і не зменшується. Її кількість складається приблизно з 700 тисяч військовослужбовців. Але у такій чисельності армії росіяни не здатні досягнути суттєвих переваг у війні. Відповідно вони хочуть збільшити цю кількість у півтора чи навіть два рази.

Навіть якщо завдяки цієї мобілізації росіянам вдасться збільшити кількість свого війська до 800 тисяч чи навіть до мільйона, це, як зазначив ветеран російсько-української війни, не буде цілком боєздатне військо з укомплектованими підрозділами.

Коли ми рахуємо кількість людей в армії, забуваємо, що 100 військових з автоматами – це не рота. Це має бути певна структура з командирами зводів, відділень, спеціалістами зі зв'язку тощо у складі. Тому наявність великої кількості людей не означає, що ви маєте повноцінний військовий підрозділ,

– відзначив Олексій Гетьман.

Тому якщо росіяни наберуть таку велику кількість людей, то це, як припустив майор у відставці, швидше за все, буде піхота, яку озброять автоматами, снайперськими гвинтівками. Росіяни саме завдяки великій чисельності війська будуть намагатися досягти переваги, відправляючи військових на "м'ясні штурми".

Що в Росії відбувається з мобілізацією?