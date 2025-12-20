В России "просел грунт" вместе с магистральным газопроводом, – источники в ГУР
- В Волгоградской области России якобы произошло "проседание грунта", которое повредило магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр".
- Транспортировка газом в трубе остановлена на неопределенный срок, а настоящую причину инцидента рассказали источники в ГУР.
В Волгоградской области России в пятницу, 19 декабря, произошло очередное загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Однако произошло это не из-за геологического инцидента.
Об этом рассказали источники 24 Канала в Главном управлении разведки.
Почему поврежден газопровод в Волгоградской области России?
Россияне заявили о повреждении многокилометрового советского газопровода. По версии местных властей Волгоградской области труба, которая годами транспортировала газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, в один момент просто не выдержала силы земного притяжения. Якобы "проседание грунта" произошло возле Романовки Ольховского района. По крайней мере так написали россияне в своих СМИ.
Российские медиа снова солгали / Скриншоты
Но настоящую причину внезапного инцидента хорошо видно на эксклюзивных фото, полученных спецкорреспондентами ГУР.
Газопровод повредился не случайно / Фото, предоставленые 24 Каналу
Хотя повреждения трубы якобы не были серьезные, к месту за несколько часов приехало немало автомобилей экстренных и специальных служб. Вероятно, работники хотели зафиксировать очередной "уникальный природный феномен", когда почва почему-то просел именно над стратегической газовой инфраструктурой.
Стоит отметить! Газопровод "Центральная Азия – Центр" считается ключевым элемент системы, через которую Россия длительное время ежегодно импортировала до 12 миллиардов кубометров. Страна-агрессор часто использовала газопровод для реверсных схем и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для преодоления локальных дефицитов.
Сейчас транспортировка газа этим по трубе остановлена на неопределенный срок.
Геологические процессы на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию – особенно вблизи объектов, которые финансируют войну против Украины. За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие,
– сообщили наши источники в ГУР.
Где еще недавно были взрывы в России?
Прошлой ночью неспокойно было в Брянской области. Там неизвестный дрон, предположительно, попал в военный объект. Именно на нем оккупанты разместили боеприпасы, которые громко детонировали долгое время. При этом губернатор Брянской области утверждает, что дрон сбили, и никто не пострадал.
В Каспийском море БпЛА нанесли разрушения кораблю российской армии "Охотник", который патрулировал территорию. Кроме того, дроны ударили по буровой платформе месторождения, принадлежащего подсанкционному "Лукойлу".
В ночь на 19 декабря в Самарской области горел химический завод "Тольяттиазот". Дорогу к нему перекрыли. Перед пожаром на объекте прозвучало несколько взрывов.