В России "просел грунт" вместе с магистральным газопроводом, – источники в ГУР

В Волгоградской области России в пятницу, 19 декабря, произошло очередное загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Однако произошло это не из-за геологического инцидента.

Об этом рассказали источники 24 Канала в Главном управлении разведки.

Смотрите также Второй раз за неделю: СБУ поразила российские самолеты Су-27 на аэродроме Бельбек

Почему поврежден газопровод в Волгоградской области России?

Россияне заявили о повреждении многокилометрового советского газопровода. По версии местных властей Волгоградской области труба, которая годами транспортировала газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, в один момент просто не выдержала силы земного притяжения. Якобы "проседание грунта" произошло возле Романовки Ольховского района. По крайней мере так написали россияне в своих СМИ.

Российские медиа снова солгали / Скриншоты

Но настоящую причину внезапного инцидента хорошо видно на эксклюзивных фото, полученных спецкорреспондентами ГУР.

Газопровод повредился не случайно / Фото, предоставленые 24 Каналу

Хотя повреждения трубы якобы не были серьезные, к месту за несколько часов приехало немало автомобилей экстренных и специальных служб. Вероятно, работники хотели зафиксировать очередной "уникальный природный феномен", когда почва почему-то просел именно над стратегической газовой инфраструктурой.

Стоит отметить! Газопровод "Центральная Азия – Центр" считается ключевым элемент системы, через которую Россия длительное время ежегодно импортировала до 12 миллиардов кубометров. Страна-агрессор часто использовала газопровод для реверсных схем и даже закупала газ у Казахстана и Узбекистана для преодоления локальных дефицитов.

Сейчас транспортировка газа этим по трубе остановлена на неопределенный срок.

Геологические процессы на территории России имеют тенденцию к дальнейшему развитию – особенно вблизи объектов, которые финансируют войну против Украины. За каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие,

– сообщили наши источники в ГУР.

Где еще недавно были взрывы в России?