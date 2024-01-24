Свободное падение и взрыв: в сети показали, как под Белгородом разбился военный Ил-76

В России продолжается самолетопад. Стало известно, что в стране-агрессоре разбился Ил-76.

Российские СМИ распространяют видео, на котором видно, как российский самолет совершает последний полет. Момент падения попал на видео, передает 24 Канал .

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В России упал самолет

Днем 24 января стало известно, что в Белгородской области упал российский Ил-76. В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня. Детали инцидента пока неизвестны. В то же время СМИ пишут, что на борту было 63 человека и все погибли.

В России разбился Ил-76: смотрите видео

К месту уже выехали губернатор Белгородской области и экстренные службы. Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в Корочанском районе произошло ЧП.

Что это за самолет советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшином. Первый в мире экспортируемый реактивный стратегический авиалайнер. На момент создания первого опытного образца и долго считался наиболее высокотехнологичным транспортным самолетом мира.

Обломки разлетелись на несколько километров

Российские медиа пишут, что место крушения уже окружили военные. В то же время сообщают, что обломки разлетелись по территории Белгородской области на расстояние в несколько километров.

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