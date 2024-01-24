Глава республики Айсен Николаев уже обвинил в возникновении акций протеста некоторых "провокаторов". Сначала жители согласились добровольно разойтись, однако позже стали поступать сообщения о задержании полицией.

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Глава республики уже тревожно обратился к возмущенным гражданам. Он рассказал, что подозреваемый мужчина, являющийся уроженцем Таджикистана, является также гражданином России. По словам главы республики, все обстоятельства этого будут выяснять, поскольку "таким людям нет места в их обществе".

Я уверен, что и следователи, и суд подойдут к делу без снисхождения, виновные должны отвечать за преступление по всей строгости Закона. Зло не останется безнаказанным. Буду держать расследование на личном контроле,

– сказал Николаев.

В то же время, российские СМИ сообщают, что участники протеста на площади "Победы" уже разошлись. По предварительной информации, задержаны не менее 15 человек.

Протестующие убегали от стражей порядка: смотрите видео (Внимание! Материал содержит нецензурную лексику 18+):

Люди убегали от правоохранителей даже через проезжую часть.

Я был у здания с окнами на площадь. Насчитал 15 задержанных, но я пришел не с самого начала. Хватали всех, кто был на площади, даже велосипедиста, точно не участвовавшего в этом,

– рассказал очевидец.

По словам местных жителей, части протестующих удалось добраться до площади Орджоникидзе, куда сначала и планировалось шествие, а затем и до площади Ленина. Однако там их уже ждали полицейские, задержавшие "самых активных".

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Предварительно 18-летний подозреваемый и 23-летний уроженец Намского района Якутии начали конфликт в местном клубе. Впоследствии местный житель нашел адрес парня, с которым у него возник спор. Он со своими знакомыми приехал к нему домой.

По данным правоохранителей, в результате возникла потасовка, которая закончилась ранениями трех человек. Известно, что 23-летний мужчина погиб на месте. Сообщается, что злоумышленник был задержан 22 января.

Российские СМИ отмечают, что суд принял решение об аресте подозреваемого на два месяца. Защита настаивает, что это была самооборона. Подозреваемый Мухаммад Одинаев уже был ранее судим в 2022 году.

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