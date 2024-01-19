Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что для путинского режима все только начинается.

Важно Не только песни и танцы: могут ли протесты в Республике Башкортостан распространиться по России

"В Башкирии не просто локальные протесты, это уже национально-освободительное движение. Там есть структура: кого-то сажают, а кто находится в эмиграции", – подчеркнул Яковенко.

В отдаленных регионах России ощущается война

Внутренняя армия России численностью и вооружением преобладает оккупационную армию, которая сейчас находится в Украине, но это пока. Конечно, сейчас у путинского режима достаточно сил раздавить любой безоружный протест.

По мнению российского оппозиционного журналиста, одним из ключевых моментов протеста в Башкирии стало обращение к башкирам, которые сейчас находятся на войне в Украине. Мужчин призывали возвращаться, ведь настоящий враг на родине.

Это обращение через некоторое время станет массовым. Дело в том, что национальные окрестности – основополагающий источник пополнения оккупационной армии. Шансов попасть на фронт москвичу примерно в 30 – 50 раз меньше, чем человеку из Бурятии, Башкирии и т.д. Если в Москве пока войны нет, то в отдаленных регионах России эта война ощущается, ведь кладбища переполнены,

– сказал Яковенко.

По его словам, почти 400 тысяч боевых потерь, понесенных страной-агрессором, размазаны по России неравномерно. В Москве или Санкт-Петербурге их нет, а вот в национальных окрестностях много. Это еще одно свидетельство оккупационного режима.

Протесты в Башкирии: коротко