Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что для путинского режима все только начинается.
Важно Не только песни и танцы: могут ли протесты в Республике Башкортостан распространиться по России
"В Башкирии не просто локальные протесты, это уже национально-освободительное движение. Там есть структура: кого-то сажают, а кто находится в эмиграции", – подчеркнул Яковенко.
В отдаленных регионах России ощущается война
Внутренняя армия России численностью и вооружением преобладает оккупационную армию, которая сейчас находится в Украине, но это пока. Конечно, сейчас у путинского режима достаточно сил раздавить любой безоружный протест.
По мнению российского оппозиционного журналиста, одним из ключевых моментов протеста в Башкирии стало обращение к башкирам, которые сейчас находятся на войне в Украине. Мужчин призывали возвращаться, ведь настоящий враг на родине.
Это обращение через некоторое время станет массовым. Дело в том, что национальные окрестности – основополагающий источник пополнения оккупационной армии. Шансов попасть на фронт москвичу примерно в 30 – 50 раз меньше, чем человеку из Бурятии, Башкирии и т.д. Если в Москве пока войны нет, то в отдаленных регионах России эта война ощущается, ведь кладбища переполнены,
– сказал Яковенко.
По его словам, почти 400 тысяч боевых потерь, понесенных страной-агрессором, размазаны по России неравномерно. В Москве или Санкт-Петербурге их нет, а вот в национальных окрестностях много. Это еще одно свидетельство оккупационного режима.
Протесты в Башкирии: коротко
- 15 января в российском городе Баймак люди вышли на протест из-за ареста местного активиста Фаиля Алсинова. Впрочем, силовики начали силовой разгонять митингующих, применяя дубинки и слезоточивый газ.
- Фаиль Алсинов – это экоактивист и руководитель запрещенной в России организации "Башкорт". Его приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.
- 19 января люди собрались на митинг в Уфе. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что в Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, а лишь "отдельные проявления, скорее принадлежащие исключительно к компетенции местной власти и органов правопорядка".