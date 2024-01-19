Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що для путінського режиму все тільки починається.

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"У Башкирії не просто локальні протести, це вже національно-визвольний рух. Там є структура: когось саджають, а хтось перебуває в еміграції", – наголосив Яковенко.

У віддалених регіонах Росії відчувається війна

Внутрішня армія Росії чисельністю й озброєнням переважає окупаційну армію, яка нині перебуває в Україні, але це поки що. Звісно, зараз у путінського режиму достатньо сил роздавити будь-який беззбройний протест.

На думку російського опозиційного журналіста, одним з ключових моментів протестів у Башкирії стало звернення до башкирів, які зараз перебувають на війні в Україні. Чоловіків закликали повертатися, адже справжній ворог на батьківщині.

Це звернення через певний час стане масовим. Річ у тім, що національні околиці – основне джерело поповнення окупаційної армії. Шансів потрапити на фронт москвичу приблизно в 30 – 50 разів менше, ніж людині з Бурятії, Башкирії тощо. Якщо у Москві поки що війни немає, то у віддалених регіонах Росії ця війна відчувається, адже цвинтарі переповнені,

– мовив Яковенко.

За його словами, майже 400 тисяч бойових втрат, які зазнала країна-агресор, розмазані по Росії нерівномірно. У Москві чи Санкт-Петербурзі їх немає, а от на національних околицях багато. Це ще одне свідчення окупаційного режиму.

Протести у Башкирії: коротко