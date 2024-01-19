Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що для путінського режиму все тільки починається.
Важливо Не лише пісні й танці: чи можуть протести у Республіці Башкортостан поширитись Росією
"У Башкирії не просто локальні протести, це вже національно-визвольний рух. Там є структура: когось саджають, а хтось перебуває в еміграції", – наголосив Яковенко.
У віддалених регіонах Росії відчувається війна
Внутрішня армія Росії чисельністю й озброєнням переважає окупаційну армію, яка нині перебуває в Україні, але це поки що. Звісно, зараз у путінського режиму достатньо сил роздавити будь-який беззбройний протест.
На думку російського опозиційного журналіста, одним з ключових моментів протестів у Башкирії стало звернення до башкирів, які зараз перебувають на війні в Україні. Чоловіків закликали повертатися, адже справжній ворог на батьківщині.
Це звернення через певний час стане масовим. Річ у тім, що національні околиці – основне джерело поповнення окупаційної армії. Шансів потрапити на фронт москвичу приблизно в 30 – 50 разів менше, ніж людині з Бурятії, Башкирії тощо. Якщо у Москві поки що війни немає, то у віддалених регіонах Росії ця війна відчувається, адже цвинтарі переповнені,
– мовив Яковенко.
За його словами, майже 400 тисяч бойових втрат, які зазнала країна-агресор, розмазані по Росії нерівномірно. У Москві чи Санкт-Петербурзі їх немає, а от на національних околицях багато. Це ще одне свідчення окупаційного режиму.
Протести у Башкирії: коротко
- 15 січня у російському місті Баймак люди вийшли на протест через арешт місцевого активіста Фаїля Алсинова. Втім, силовики почали силовою розганяти мітингувальників, застосовуючи кийки й сльозогінний газ.
- До слова, Фаїль Алсинов – це екоактивіст та очільник забороненої у Росії організації "Башкорт". Його засудили на 4 роки колонії загального режиму за звинуваченням в екстремізмі.
- 19 січня люди зібралися на мітинг в Уфі. Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що у Башкирії немає масових заворушень та протестів, а лише "окремі прояви, які швидше належать виключно до компетенції місцевої влади та органів правопорядку".