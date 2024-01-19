Спершу протести відбувалися у досить мирній формі. Однак башкирський політичний діяч Артур Заріпов розповів 24 Каналу, що зараз настрої радикальніші, адже до мітингувальників застосували силу.

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Як розгортається протестний рух

Протест з Башкирії перейшов в Уфу. Вранці 19 січня там зібралися люди з вимогою звільнити Фаїла Алсинова. Ще раніше протестувальники почали висловлювати невдоволення діями голови республіки Башкортостан та виступали за його відставку.

Танцями й піснями все не закінчилось. Проти народу почали застосовувати силу, були масові зіткнення, приїхали автозаки, у які помістили всіх затриманих. Є навіть кадри, як люди лягають під автобуси, щоб протестувальників не забрали,

– розповів Артур Заріпов.

Зіткнення продовжуються, лунають заклики до чоловіків не брати участі у війні в Україні, а захищати свій народ. Адже російські спецпідрозділи застосовують до мітингувальників грубу силу. Відео нових затримань з'являються щохвилини, однак офіційні ЗМІ показують іншу картину – на ній люди танцюють і ведуть хороводи.

Все насправді не так. Протестувальники перейшли в активну фазу,

– наголосив башкирський політичний діяч.

До чого можуть призвести протести

На фоні заворушень дедалі частіше звучить ідея поділу Росії. Крім цього, активісти закликають інші регіони країни приєднатися до протестів, висловлювати свою думку й допомогти Башкортостану у важку хвилину.

Зараз з'яляються перші позитивні проблиски, бо образи накопичувалися роками. Особисто я стикався з тим, що не міг розмовляти своєю рідною мовою, працювати на роботі й говорити бакширською,

– додав Артур Заріпов.

За його словами, сьогодні башкирська перестала бути діловою мовою, триває знищення літератури. Хоча колись саме росіяни приїхали у цей регіон, але тепер намагаються диктувати свої умови. Цю думку дедалі чіткіше розуміє народ Башкирії. Щобільше, політологи висловлюються про те, що російська влада боїться об'єднання саме тюркських народів.

Тож проблема сьогодні актуальна. Ми навіть не уявляємо у що може перерости протест у нашій республіці,

– підкреслив Заріпов.

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