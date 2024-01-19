Сначала протесты проходили в достаточно мирной форме. Однако башкирский политический деятель Артур Зарипов рассказал 24 Каналу, что сейчас настроения более радикальные, ведь к митингующим применили силу.
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Как разворачивается протестное движение
Протест из Башкирии перешел в Уфу. Утром 19 января там собрались люди с требованием освободить Фаиля Алсынова. Еще раньше протестующие стали выражать недовольство действиями главы Республики Башкортостан и выступали за его отставку.
Танцами и песнями все не кончилось. Против народа стали применять силу, были массовые столкновения, приехали автозаки, в которые поместили всех задержанных. Есть даже кадры, как люди ложатся под автобусы, чтобы протестующих не забрали,
– рассказал Артур Зарипов.
Столкновения продолжаются, раздаются призывы к мужчинам не участвовать в войне в Украине, а защищать свой народ. Ведь российские спецподразделения применяют к митингующим грубую силу. Видео новых задержаний появляются ежеминутно, однако официальные СМИ показывают другую картину – на ней люди танцуют и ведут хороводы.
Все действительно не так. Протестующие перешли в активную фазу,
– подчеркнул башкирский политический деятель.
К чему могут привести протесты
На фоне беспорядков все чаще звучит идея разделения России. Кроме того, активисты призывают другие регионы страны присоединиться к протестам, высказывать свое мнение и помочь Башкортостану в трудную минуту.
Сейчас появляются первые положительные проблески, потому что обиды скапливались годами. Лично я сталкивался с тем, что не мог говорить на своем родном языке, работать на работе и говорить на бакширском,
– добавил Артур Зарипов.
По его словам, сегодня башкирский перестал быть деловым языком, продолжается уничтожение литературы. Хотя когда-то именно россияне приехали в этот регион, но теперь пытаются диктовать свои условия. Эту мысль все отчетливее понимает народ Башкирии. Более того, политологи высказываются о том, что российские власти боятся объединения именно тюркских народов.
Так что проблема сегодня актуальна. Мы даже не представляем во что может перерасти протест в нашей республике,
– подчеркнул Зарипов.
В России массовые протесты: что известно
- Большие митинги начались 15 января в городе Баймак в Республике Башкортостан. Люди вышли в защиту местного активиста, которому инкриминируют "разжигание межнациональной розни". Против митингующих почти сразу применили силу, в частности ОМОН и росгвардия били людей дубинками. В ответ в участников акции был только снег, которым они бросали в силовиков.
- Протестующие призывают своих земляков, воюющих в Украине, возвращаться домой. Они убеждают, что нет смысла воевать за интересы одного человека, в то время как происходят издевательства над собственным народом. Также сообщают о проблемах со связью в регионе, вероятно, власти блокируют интернет.
- В ГУР МО отмечают, что протесты в Башкирии – это только начало больших беспорядков, вызванных недовольством людей. Андрей Юсов подчеркнул, что события в регионе уже приняли форму гражданского протеста. Также важно, что люди поддерживают местного активиста, который выступает с антивоенными призывами.