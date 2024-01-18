Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что на митинги вышли около нескольких тысяч человек. Между протестующими и росгвардией были довольно жесткие столкновения.

Смотрите также "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины

Чего ждать дальше

Как отметил Подоляк, очевидно, что российские власти боятся подобных протестов. Но если бы протестующие использовали хоть какие-то средства воздействия, кроме снега, то было бы все значительно результативнее.

Тут есть несколько важных вещей. Мы увидели, что некоторое количество протестующих будут арестовывать. Это хорошо. Это ведь будет увеличивать протестные настроения в регионе. Напомним, что ранее протестные мероприятия были в Дагестане. Но в России еще не знают, что с этим делать,

– сказал Подоляк.

В России долго отмечали, что силовая вертикаль настолько мощная, что нет смысла выходить на митинги. Вот такие акции протеста рушат это утверждение. У некоторых из местного населения постепенно появляется причинно-следственная связь. Там отдают себе отчет, что с начала полномасштабного вторжения в Украину возникло много новых проблем для населения.

Пока не стоит ожидать, что все приведет к мощным выступлениям. Но если за одним регионом пойдет другой и т.д… В общем, это все неплохо. Если очагов протеста будет больше, то увидим гораздо другую картину,

– заметил Подоляк.

Протесты в России: коротко