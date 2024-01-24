Глава республіки Айсен Ніколаєв вже звинуватив у виникненні акцій протесту деяких "провокаторів". Спочатку мешканці погодилися добровільно розійтися, проте пізніше почали надходити повідомлення про затримання поліцією.

Дивіться також Неприємно для Путіна: за якої умови в Росії можуть масштабуватися протести

У Якутії спалахнули протести мітингувальників

Очільник республіки вже тривожно звернувся до обурених громадян. Він розповів, що підозрюваний чоловік, який є уродженцем Таджикистану, є громадянином Росії. За словами глави республіки, всі обставини цього з'ясовуватимуть, оскільки "таким людям немає місця в їхньому суспільстві".

Я впевнений, що і слідчі, і суд підійдуть до справи без поблажливості, винні відповідатимуть за злочин за всією суворістю Закону. Зло не залишиться безкарним. Триматиму хід розслідування на особистому контролі,

– сказав Ніколаєв.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що учасники протесту на площі "Побєди" уже розійшлися. За попередньою інформацією, затримано щонайменше 15 осіб.

Протестувальники тікали від правоохоронців: дивіться відео (Увага! Матеріал містить нецензурну лексику 18+):

Люди тікали від правоохоронців навіть через проїзну частину.

Я був у будівлі з вікнами на площу. Нарахував 15 затриманих, але я прийшов не від початку. Хапали всіх, хто був на площі, навіть велосипедиста, який точно не брав участі у цьому,

– розповів очевидець.

За словами місцевих мешканців, частині протестувальників вдалося дістатися площі Орджонікідзе, куди спершу і планувалася хода, а потім і до площі Леніна. Однак там на них вже чекали поліцейські, які затримали "найактивніших".

У Якутії розгорнувся протест через вбивство місцевого мешканця: дивіться відео

Що відомо про вбивство мешканця Якутії

Попередньо, 18-річний підозрюваний та 23-річний уродженець Намського району Якутії розпочали конфлікт у місцевому клубі. Згодом місцевий мешканець знайшов адресу хлопця, з яким у нього виникла суперечка. Він зі своїми знайомими приїхав до нього додому.

За даними правоохоронців, у результаті виникла бійка, яка закінчилася пораненнями трьох людей. Відомо, що 23-річний чоловік загинув на місці. Повідомляється, що зловмисника було затримано 22 січня.

Російські ЗМІ зазначають, що суд ухвалив рішення про арешт підозрюваного строком на два місяці. Захист наполягає, що це була самооборона. Підозрюваний, Мухаммад Одинаєв, вже був раніше судимий у 2022 році.

Раніше в Башкирії теж розпочалися протести: коротко