В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний сказав, чому протести в Башкортостані навряд чи стануть початком розпаду Росії. Водночас він не виключає, що рух дружин мобілізованих може перерости в щось більш масштабне.

Читайте також Може перерости в щось дуже масштабне, – російський правозахисник про акції дружин мобілізованих

Це не "чорний лебідь"

На думку політолога, "вистрелити" можуть дружини мобілізованих, адже за часів Радянського Союзу були подібні прецеденти. Мова йде про протести дружин військових та матерів у період війни в Афганістані.

Тут у мене є стриманий оптимізм. Щодо решти, наприклад, Башкортостану, то я для себе вивів мем, що Башкирія – це не Майдан. В Україні певна кількість людей кажуть, що це "чорний лебідь". Я з цим не погоджуюся, але такі протести як мінімум неприємні для Владіміра Путіна,

– мовив Лісний.

За його словами, бунти, які відбувалися в Башкирії, це не про перелом чи початок відокремлень від території Росії. Мітингарі вимагали, щоб покарали й змінили губернатора, а Владімір Путін взяв їх під свій контроль.

"Мене не зможе ніхто переконати в тому, що в Росії може щось статися. Не вірю я в російський народ ні на грам", – додав політолог.

Що може активізувати рух дружин мобілізованих

На весні 2024 року у Росії відбудуться так звані президентські вибори й до цього часу Кремль не проводитиме мобілізацію через страх. Передбачувано, що за Путіна "проголосує" великий відсоток росіян, а після цього Кремль скаже, що всі, хто "віддали свій голос" за чинного президента країни-агресора, підтримують війну в Україні.

У мене дуже мінімальна довіра до цього руху, але припустимо, що може статися,

– зазначив Лісний.

На цьому тлі Путін зможе оголосити велику мобілізацію, тому що попереду у нього буде шість років правління. Поранені на війні росіяни, які ходитимуть вулицями, демонструватимуть, що війна – це не прогулянка. Тоді, можливо, рухи рідних поранених, вбитих та зниклих безвісти росіян будуть масовіші.

"Я не прихильник того, що глибинний народ може щось вирішити. Глибинний народ хіба що потім підтягнеться під "нормальних" лідерів, які зможуть їх вкотре обдурити", – наголосив політолог.

Що відомо про мітинги дружин мобілізованих росіян