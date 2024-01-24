Российские СМИ распространяют видео, на котором видно, как российский самолет совершает последний полет. Момент падения попал на видео, передает 24 Канал .
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В России упал самолет
Днем 24 января стало известно, что в Белгородской области упал российский Ил-76. В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня. Детали инцидента пока неизвестны. В то же время СМИ пишут, что на борту было 63 человека и все погибли.
В России разбился Ил-76: смотрите видео
К месту уже выехали губернатор Белгородской области и экстренные службы. Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в Корочанском районе произошло ЧП.
Что это за самолетсоветский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшином. Первый в мире экспортируемый реактивный стратегический авиалайнер. На момент создания первого опытного образца и долго считался наиболее высокотехнологичным транспортным самолетом мира.
Обломки разлетелись на несколько километров
Российские медиа пишут, что место крушения уже окружили военные. В то же время сообщают, что обломки разлетелись по территории Белгородской области на расстояние в несколько километров.
ВСУ сбили российский А-50
- Вооруженные Силы Украины вечером 14 января уничтожили над Азовским морем российский самолет А-50. Аналитики ISW проанализировали российские версии об ущербе А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М.
- Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российское информационное пространство в большинстве своем отрицало то, что ВСУ нанесли удар по самолету А-50 . Российская пропаганда странным образом утверждала, что самолет был уничтожен "дружественным огнем российской ПВО".
- Аналитики отметили, что российский источник, специализирующийся на авиации России, обвинил российских командиров, не имеющих должного опыта, необходимого для их должностей.