Російські ЗМІ поширюють відео, на якому видно, як російський літак здійснює останній політ. Момент падіння потрапив на відео, передає 24 Канал.
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У Росії впав літак
Вдень 24 січня стало відомо, що у Бєлгородській області впав російський Іл-76. У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню. Деталі інциденту поки невідомі. Водночас ЗМІ пишуть, що на борту були 63 людини та всі загинули.
У Росії розбився Іл-76: дивіться відео
До місця вже виїхали губернатор Бєлгородської області та екстрені служби. Раніше В'ячеслав Гладков повідомляв про те, що у Корочанському районі сталася НП.
Що це за літакрадянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.
Уламки розлетілись на кілька кілометрів
Російські медіа пишуть, що місце катастрофи вже оточили військові. Водночас повідомляють, що уламки розлетілись територією Бєлгородської області на відстань у кілька кілометрів.
ЗСУ збили російський А-50
- Збройні Сили України ввечері 14 січня знищили над Азовським морем російський літак А-50. Аналітики ISW проаналізували російські версії про збиття А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що російський інформаційний простір здебільшого заперечував те, що ЗСУ завдали удару по літаку А-50. Натомість російська пропаганда дивним чином стверджувала, що літак був знищений "дружнім вогнем російської ППО".
- Аналітики зауважили, що російське джерело, яке спеціалізується на авіації Росії, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад.