Російські ЗМІ поширюють відео, на якому видно, як російський літак здійснює останній політ. Момент падіння потрапив на відео, передає 24 Канал.

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У Росії впав літак

Вдень 24 січня стало відомо, що у Бєлгородській області впав російський Іл-76. У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню. Деталі інциденту поки невідомі. Водночас ЗМІ пишуть, що на борту були 63 людини та всі загинули.

У Росії розбився Іл-76: дивіться відео

До місця вже виїхали губернатор Бєлгородської області та екстрені служби. Раніше В'ячеслав Гладков повідомляв про те, що у Корочанському районі сталася НП.

Що це за літак радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.

Уламки розлетілись на кілька кілометрів

Російські медіа пишуть, що місце катастрофи вже оточили військові. Водночас повідомляють, що уламки розлетілись територією Бєлгородської області на відстань у кілька кілометрів.

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