Постоянные атаки Украины по российским НПЗ постепенно влияют на экономику страны-агрессора. Они запускают, хоть и не быстро, важные процессы.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что не стоит ожидать, что из-за ударов по НПЗ в России сразу начнется транспортный коллапс или армия оккупантов не сможет вовремя получать нефтепродукты – бензин, дизель. Однако результат от этих атак должен быть.

Какие планы Кремль имеет на осень на фронте?

Жмайло напомнил, что эти действия Украина проводит с 2022 года. Уже тогда было много скептиков, которые говорили, что любые удары по территории России, мол, ничего не дают и нужно концентрироваться относительно ударов по прифронтовой инфраструктуре врага.

Однако такой взгляд, по его мнению, является обманчивым, потому что мы ведем войну с Россией на стратегическом уровне.

"Мы методично наносили удары по территории России с начала войны. Понятно, что против хорошо защищенных военных объектов лучше всего работает именно ракетное вооружение. В частности, наши последние разработки – "Длинный Нептун", "Фламинго" и другие, которые сейчас только запускаются. А бить по российским НПЗ сейчас очень эффективно именно нашими дронами", – объяснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Обратите внимание! Американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннел считает, если удары Украины по российским портам – на Балтике – Усть-Луга, Приморск и на Черном море – Новороссийск, приведут к их закрытию, тогда Россия потеряет возможность экспортировать сырую нефть. Соответственно это станет тяжелым ударом по ее доходам.

Параллельно украинские силы наносят поражения в одних и тех же волнах атак по распределительным сетям.

Как россияне ощущают на себе последствия войны?

Сейчас у россиян, действительно, есть дефицит топлива на оккупированных территориях – в Крыму, на всем Юге, начиная с Краснодарского края. Это, по его словам, операционная зона 8 общевойсковой армии Южного округа, которая активно участвует в агрессии против нашего государства.

Также повышение цен в России уже достигло рекордных 25%. Кроме того, в августе простаивали примерно 65% нефтепроизводственных мощностей россиян, ведь из-за ударов по НПЗ, их нужно было останавливать, проверять и устранять последствия атак.

К тому же происходит определенное удешевление цены за баррель российской нефти. В бюджет России была заложена цена около 5300 рублей, но сейчас этот показатель гораздо меньше – на уровне 4400 рублей.

Еще один важный путь – введение пошлин для стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Белый дом, как отметил он, несмотря на противоречивую политику в отношении официального Киева, все-таки понемногу начинает давление на Россию через этот инструмент.

Еще нужно понимать менталитет россиян. Они готовы воевать до победы, однако в российском обществе начало распространяться мнение, что, мол, не нужно было начинать эту войну. Украинские спецслужбы также работают над тем, чтобы было больше этого недовольства,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

В то же время для того, чтобы был ощутимый эффект, по его словам, должно пройти время. Россия на этом этапе настроена провести осеннюю наступательную кампанию, учитывая, что летнее наступление полностью провалилось. Также россияне могут осенью осуществить серию атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Поэтому, возможно, после осенней кампании россияне будут реалистичнее смотреть на мирный процесс, учитывая, что на Земле у них результатов не так много. Кроме того, из-за ударов Украины по инфраструктуре, транспортных путях, недовольство россиян будет нарастать. Для этого, по мнению Жмайло, есть все предпосылки.

