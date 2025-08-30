Постійні атаки України по російських НПЗ поступово впливають на економіку країни-агресорки. Вони запускають, хоч і не швидко, важливі процеси.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, наголосивши, що не варто очікувати, що через удари по НПЗ у Росії одразу почнеться транспортний колапс чи армія окупантів не зможе вчасно отримувати нафтопродукти – бензин, дизель. Проте результат від цих атак має бути.

Дивіться також Потужні вибухи й масштабна пожежа: українські дрони уразили Новошахтинський НПЗ – що відомо

Які плани Кремль має на осінь на фронті?

Жмайло нагадав, що ці дії Україна проводить з 2022 року. Вже тоді було багато скептиків, які говорили, що будь-які удари по території Росії, мовляв, нічого не дають і потрібно концентруватися щодо ударів по прифронтовій інфраструктурі ворога.

Однак такий погляд, на його думку, є оманливим, тому що ми ведемо війну з Росією на стратегічному рівні.

"Ми методично завдавали удари по території Росії з початку війни. Зрозуміло, що проти добре захищених військових об'єктів найкраще працює саме ракетне озброєння. Зокрема, наші останні розробки – "Довгий Нептун", "Фламінго" та інші, які зараз лише запускаються. А бити по російських НПЗ зараз дуже ефективно саме нашими дронами", – пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Зверніть увагу! Американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О'Доннел вважає, якщо удари України по російських портах – на Балтиці – Усть-Луга, Приморськ та на Чорному морі – Новоросійськ, призведуть до їхнього закриття, тоді Росія втратить можливість експортувати сиру нафту. Відповідно це стане важким ударом по її прибутках.

Паралельно українські сили завдають ураження в одних і тих самих хвилях атак по розподільчим мережам.

Як росіяни відчувають на собі наслідки війни?

Зараз у росіян, дійсно, є дефіцит палива на окупованих територіях – в Криму, на усьому Півдні, починаючи із Краснодарського краю. Це, за його словами, операційна зона 8 загальновійськової армії Південного округу, яка бере активну участь в агресії проти нашої держави.

Також підвищення цін в Росії вже сягнуло рекордних 25%. Крім того, у серпні простоювали приблизно 65% нафтовиробничих потужностей росіян, адже через удари по НПЗ, їх потрібно було зупиняти, перевіряти та усувати наслідки атак.

До того ж відбувається певне здешевлення ціни за барель російської нафти. У бюджет Росії було закладено ціну близько 5300 рублів, але зараз цей показник набагато менший – на рівні 4400 рублів.

Ще один важливий шлях – запровадження мит для країн, які продовжують купувати російську нафту. Білий дім, як зазначив він, попри суперечливу політику щодо офіційного Києва, все-таки потроху починає тиск на Росію через цей інструмент.

Ще потрібно розуміти менталітет росіян. Вони готові воювати до перемоги, однак в російському суспільстві почала ширитися думка, що, мовляв, не потрібно було починати цю війну. Українські спецслужби також працюють над тим, щоб було більше цього невдоволення,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Водночас для того, щоб був відчутніший ефект, за його словами, має пройти час. Росія на цьому етапі налаштована провести осінню наступальну кампанію, враховуючи, що літній наступ повністю провалилася. Також росіяни можуть восени здійснити серію атак по цивільній інфраструктурі України.

Тому, можливо, осінньої кампанії росіяни будуть реалістичніше дивитися на мирний процес, враховуючи, що на Землі у них результатів не так багато. Крім того, через удари України по інфраструктурі, транспортних шляхах, невдоволення росіян буде наростати. Для цього, на думку Жмайла, є усі передумови.

Україна продовжує атаки на російські НПЗ: коротко