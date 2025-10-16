Владимир Путин смягчил правила субсидирования нефтеперерабатывающих заводов. Он разрешил предприятиям получать миллиарды рублей финансовой помощи из госбюджета.

Несмотря на это, российское правительство не сообщает, почему возник кризис в нефтяной отрасли и пытается скрыть последствия украинских атак. Впрочем, как заметил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, такие проблемы повторяются уже второй год.

На какие непопулярные шаги вынуждена идти Россия?

В 2024 году Россия переживала такие же проблемы с топливом и также запрещала экспорт нефтепродуктов. Однако столь больших потерь Кремль еще не имел.

Экономика России уже давно летит в пропасть и не останавливается. Это будет продолжаться еще некоторое время. Конечно, удары по НПЗ могут казаться украинцам недостаточными, потому что Путин заслужил большее наказание,

– сказал Валерий Клочок.

Уже сейчас Россия вынуждена не только пересматривать субсидирование НПЗ, контролировать цены, возникают спекуляции на "черном" рынке. Но очевидно, что страна не сможет уменьшить добычу нефти. Ее придется куда-то поставлять.

Раньше огромные объемы перерабатывали внутри страны, а теперь нужно увеличивать экспорт. Увеличение предложения приведет к уменьшению цены. Для Украины это выгодная история, ее нужно масштабировать.

Российский бюджет существенно уменьшается

Удары по НПЗ привели к сокращению бюджета России. На это накладываются проблемы в других сферах, в частности строительной. Рабочих рук очень не хватает. Поэтому Кремль рассматривает вариант привести более 160 тысяч работников только на строительные площадки.

Экономика трещит по швам. Это очевидно, но для Путина сегодня это не так важно. Есть проблема, которая заставляет его воевать дальше. Говорится о сохранении власти,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Как только Путин остановит войну – его отстранят от власти, ведь кто-то должен быть ответственным за последствия для российской экономики, которые принесли боевые действия. Между кремлевскими чиновниками уже возникают серьезные недоразумения. Официальные отчеты прогнозируют падение ВВП и другие негативные процессы.

Но Россия находится в фазе, когда ей все это не важно. Изменить ситуацию могут только бунты на фоне невыплат зарплаты. Похожие эпизоды уже появляются. Путинский режим это всячески будет подавлять, но голодные бунты все равно будут.

Хотя россиянам безразлично на войну, но они будут требовать у власти хотя бы элементарных средств для выживания. В этом Россию будет поддерживать Китай, КНДР до тех пор, пока Путин не согласится на мирное соглашение. Оно позволит стране-агрессору стабилизировать ситуацию.

Но о восстановлении экономики и определенных отраслей – не говорится. Путин не сможет постоянно обходить санкции, поэтому со временем захочет заморозить войну на максимально выгодных для себя условиях.

