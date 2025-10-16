Володимир Путін пом'якшив правила субсидіювання нафтопереробних заводів. Він дозволив підприємствам отримувати мільярди рублів фінансової допомоги з держбюджету.

Попри це, російський уряд не повідомляє, чому виникла криза у нафтовій галузі й намагається приховати наслідки українських атак. Втім, як зауважив в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, такі проблеми повторюються вже другий рік.

На які непопулярні кроки змушена йти Росія?

У 2024 році Росія переживала такі самі проблеми з паливом і також забороняла експорт нафтопродуктів. Однак настільки великих втрат Кремль ще не мав.

Економіка Росії вже давно летить у прірву й не зупиняється. Це триватиме ще якийсь час. Звісно, удари по НПЗ можуть видаватися українцям недостатніми, бо Путін заслужив на більше покарання,

– сказав Валерій Клочок.

Уже зараз Росія змушена не тільки переглядати субсидіювання НПЗ, контролювати ціни, виникають спекуляції на "чорному" ринку. Але очевидно, що країна не зможе зменшити видобуток нафти. Її доведеться кудись постачати.

Раніше величезні об'єми переробляли всередині країни, а тепер потрібно збільшувати експорт. Збільшення пропозиції призведе до зменшення ціни. Для України це вигідна історія, її потрібно масштабувати.

Російський бюджет суттєво зменшується

Удари по НПЗ призвели до скорочення бюджету Росії. На це накладаються проблеми в інших сферах, зокрема будівельній. Робочих рук дуже не вистачає. Через це Кремль розглядає варіант привести понад 160 тисяч працівників лише на будівельні майданчики.

Економіка тріщить по швах. Це очевидно, але для Путіна сьогодні це не так важливо. Є проблема, яка змушує його воювати далі. Мовиться про збереження влади,

– підкреслив Валерій Клочок.

Як тільки Путін зупинить війну – його усунуть від влади, адже хтось мусить бути відповідальним за наслідки для російської економіки, які принесли бойові дії. Між кремлівськими можновладцями уже виникають серйозні непорозуміння. Офіційні звіти прогнозують падіння ВВП та інші негативні процеси.

Але Росія перебуває у фазі, коли їй все це не важливо. Змінити ситуацію можуть лише бунти на тлі невиплат зарплати. Схожі епізоди уже з'являються. Путінський режим це всіляко придушуватиме, але голодні бунти все одно будуть.

Хоч росіянам байдуже на війну, але вони вимагатимуть у влади хоча б елементарних засобів для виживання. У цьому Росію підтримуватиме Китай, КНДР аж до того часу, поки Путін не погодиться на мирну угоду. Вона дозволить країні-агресорці стабілізувати ситуацію.

Але про відновлення економіки та певних галузей – не мовиться. Путін не зможе постійно обходити санкції, тому з часом захоче заморозити війну на максимально вигідних для себе умовах.

