Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу пояснив, що США вже кілька місяців передають розвіддані про уразливі точки і безпечні коридори для БпЛА. Оперативні знімки після ударів і дані для обходу ППО підвищать точність атак і прискорять корекцію дій.

Дивіться також Росіянам потрібна пауза, та зупинятися вони не збираються, – Буданов про плани Кремля

Навіщо потрібні знімки одразу після удару?

Після атаки потрібно швидко перевірити наслідки, щоб вирішити, чи планувати повтор і що саме виправити. Дрони можуть летіти багато годин, тож критично розуміти, у що влучили та чи не було відхилення траєкторії. Якщо вибух стався навіть за 10 метрів від цілі, корекція маршруту стає необхідною.

Важливо зрозуміти, у що саме ти влучив, щоб скоригувати наступні дії,

– сказав Давид Шарп.

Оперативна фіксація наслідків прибирає невизначеність щодо реального ураження. Це дозволяє точніше визначити потребу в повторі та змінити маршрут. Знімки по гарячих слідах роблять подальші корекції ефективнішими.

Безпечні маршрути для обходу ППО

Маршрути БпЛА мають будуватися з урахуванням актуальних позицій російської ППО. Їх не завжди видно в реальному часі, тому сторонні розвіддані стають вирішальними для проходу до цілі без перехоплення. Оптимізація коридорів напряму впливає на виживання дронів і точність уражень.

Якщо обійти небезпеки за допомогою даних, різко зростають шанси на успішну атаку,

– зауважив оглядач.

Актуальна карта загроз дозволяє оминати насичені ділянки та коригувати напрям ще до вильоту. Це зменшує втрати та зберігає темп операцій. Передстартова перевірка маршрутів робить удари стійкішими до раптових змін обстановки.

Останні удари по НПЗ Росії та їхні наслідки