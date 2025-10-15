Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что США уже несколько месяцев передают разведданные об уязвимых точках и безопасных коридорах для БпЛА. Оперативные снимки после ударов и данные для обхода ПВО повысят точность атак и ускорят коррекцию действий.

Зачем нужны снимки сразу после удара?

После атаки нужно быстро проверить последствия, чтобы решить, планировать ли повтор и что именно исправить. Дроны могут лететь много часов, поэтому критично понимать, во что попали и не было ли отклонения траектории. Если взрыв произошел даже в 10 метрах от цели, коррекция маршрута становится необходимой.

Важно понять, во что именно ты попал, чтобы скорректировать следующие действия,

– сказал Давид Шарп.

Оперативная фиксация последствий убирает неопределенность относительно реального поражения. Это позволяет точнее определить потребность в повторе и изменить маршрут. Снимки по горячим следам делают дальнейшие коррекции более эффективными.

Безопасные маршруты для обхода ПВО

Маршруты БпЛА должны строиться с учетом актуальных позиций российской ПВО. Их не всегда видно в реальном времени, поэтому сторонние разведданные становятся решающими для прохода к цели без перехвата. Оптимизация коридоров напрямую влияет на выживаемость дронов и точность поражений.

Если обойти опасности с помощью данных, резко возрастают шансы на успешную атаку,

– отметил обозреватель.

Актуальная карта угроз позволяет обходить насыщенные участки и корректировать направление еще до вылета. Это уменьшает потери и сохраняет темп операций. Предстартовая проверка маршрутов делает удары более устойчивыми к внезапным изменениям обстановки.

