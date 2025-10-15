Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что США уже несколько месяцев передают разведданные об уязвимых точках и безопасных коридорах для БпЛА. Оперативные снимки после ударов и данные для обхода ПВО повысят точность атак и ускорят коррекцию действий.
Зачем нужны снимки сразу после удара?
После атаки нужно быстро проверить последствия, чтобы решить, планировать ли повтор и что именно исправить. Дроны могут лететь много часов, поэтому критично понимать, во что попали и не было ли отклонения траектории. Если взрыв произошел даже в 10 метрах от цели, коррекция маршрута становится необходимой.
Важно понять, во что именно ты попал, чтобы скорректировать следующие действия,
– сказал Давид Шарп.
Оперативная фиксация последствий убирает неопределенность относительно реального поражения. Это позволяет точнее определить потребность в повторе и изменить маршрут. Снимки по горячим следам делают дальнейшие коррекции более эффективными.
Безопасные маршруты для обхода ПВО
Маршруты БпЛА должны строиться с учетом актуальных позиций российской ПВО. Их не всегда видно в реальном времени, поэтому сторонние разведданные становятся решающими для прохода к цели без перехвата. Оптимизация коридоров напрямую влияет на выживаемость дронов и точность поражений.
Если обойти опасности с помощью данных, резко возрастают шансы на успешную атаку,
– отметил обозреватель.
Актуальная карта угроз позволяет обходить насыщенные участки и корректировать направление еще до вылета. Это уменьшает потери и сохраняет темп операций. Предстартовая проверка маршрутов делает удары более устойчивыми к внезапным изменениям обстановки.
Последние удары по НПЗ России и их последствия
- В ночь на 15 октября дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области, в Красноармейском районе. В результате атаки произошел пожар, повреждены несколько частных домов. Местные жители сообщали о взрывах и дефиците бензина, тогда как местные власти заявили об "отраженной атаке", не комментируя возгорание на предприятии.
- По данным The New York Times, до сентября Украина повредила или уничтожила около 20% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это привело к дефициту горючего в отдельных регионах, очередей на заправках и росту цен на 40% с начала года. Первые удары по НПЗ украинские беспилотники нанесли еще в марте 2024 года, сейчас же атакуют цели на расстоянии более 1200 километров.
- После остановки ряда НПЗ Россия впервые за много лет начала импорт серы, которая используется в промышленности и производстве взрывчатки. Как сообщила Служба внешней разведки Украины, в октябре 2025 года Москва закупила 35 тысяч тонн этого сырья по 390 долларов за тонну. Производство технической серы сократилось более чем на 11%, а более четверти российских нефтеперерабатывающих мощностей простаивает после ударов дронов.