В российской Карелии разбился истребитель Су-30: экипаж погиб
- У Карелії розбився винищувач Су-30, загинули 2 члени екіпажу.
- Літак впав у лісі поблизу Петрозаводська, Міноборони Росії підтвердило аварію Су-30.
В российской Карелии разбился истребитель Су-30. СМИ сообщают, что экипаж погиб.
Членами экипажа были 2 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС и оппозиционный телеканал "Дождь".
Смотрите также В Татарстане горит "Нижнекамскнефтехим": на месте пожар и много дыма – видео
Что известно об авиакатастрофе Су-30 в России?
В Прионежском районе Карелии в России разбился истребитель Су-30. Погибли 2 члена экипажа.
Самолет упал вблизи Петрозаводска, в лесу недалеко от городского аэропорта. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.
Сначала российские СМИ не могли идентифицировать, был ли это Су-27 или Су-30. Но впоследствии Минобороны России подтвердило аварию Су-30. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет.
В Дагестане разбился вертолет
В Дагестане разбился вертолет Ка-226, погибли 4 человека, которые были работниками Кизлярского электромеханического завода. Он находится под санкциями, ведь поставляет оборудование для российской боевой авиации.
Вертолет упал на базу отдыха, из семи человек на борту трое выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии.