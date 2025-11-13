В российской Карелии разбился истребитель Су-30: экипаж погиб

В российской Карелии разбился истребитель Су-30. СМИ сообщают, что экипаж погиб.

Членами экипажа были 2 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС и оппозиционный телеканал "Дождь".

Что известно об авиакатастрофе Су-30 в России?

В Прионежском районе Карелии в России разбился истребитель Су-30. Погибли 2 члена экипажа.

Самолет упал вблизи Петрозаводска, в лесу недалеко от городского аэропорта. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

Сначала российские СМИ не могли идентифицировать, был ли это Су-27 или Су-30. Но впоследствии Минобороны России подтвердило аварию Су-30. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

