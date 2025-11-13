У російській Карелії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув
- У Карелії розбився винищувач Су-30, загинули 2 члени екіпажу.
- Літак впав у лісі поблизу Петрозаводська, Міноборони Росії підтвердило аварію Су-30.
У російській Карелії розбився винищувач Су-30. ЗМІ повідомляють, що екіпаж загинув.
Членами екіпажу були 2 людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС та опозиційний телеканал "Дождь".
Що відомо про авіакатастрофу Су-30 у Росії?
У Пріонезькому районі Карелії у Росії розбився винищувач Су-30. Загинули 2 члени екіпажу.
Літак впав поблизу Петрозаводську, у лісі неподалік міського аеропорту. Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.
Спочатку російські ЗМІ не могли ідентифікувати, чи це був Су-27 чи Су-30. Але згодом Міноборони Росії підтвердило аварію Су-30. Він виконував плановий навчально-тренувальний політ.
У Дагестані розбився гелікоптер
У Дагестані розбився гелікоптер Ка-226, загинули 4 особи, які були працівниками Кізлярського електромеханічного заводу. Він перебуває під санкціями, адже постачає обладнання для російської бойової авіації.
Вертоліт впав на базу відпочинку, з семи осіб на борту троє вижили, але госпіталізовані у тяжкому стані.