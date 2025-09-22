В мобильном приложении Резерв+ может появиться статус "в розыске". Адвокат пояснил, что это довольно распространенная ситуация.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката объединения "Актум" Игоря Мунтяну. Юрист рассказал, что делать, если в мобильном приложении появилось сообщение "в розыске".

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Что делать, если появилось сообщение "в розыске"?

По словам юриста, возникновения статуса "в розыске" в мобильном приложении, разработанном Министерством обороны Украины – достаточно распространенная ситуация.

Причины могут быть разные:

обновление информации ТЦК и СП по конкретному лицу (новая информация и, возможно, направление повестки);

технические сбои при синхронизации электронных и бумажных реестров;

разные записи в разных ТЦК и СП (личное дело в одном месте, электронная запись – в другом).

Мунтяну подчеркнул, что Минобороны тоже имеет доступ к реестру и может осуществлять обновления. По его словам, все эти факторы иногда дают расхождения и сообщения о розыске, которые требуют проверки в ТЦК.

Он посоветовал быть внимательными к сообщениям от ТЦК и обращаться к своим работодателям, если возникают вопросы с документами.

Последние новости о Резерв+: что известно?