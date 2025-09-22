Повідомлення "у розшуку" в Резерв+: адвокат пояснив, що робити, якщо з'явилося
- Статус "у розшуку" в мобільному застосунку Резерв+ може виникати через оновлення інформації або технічні збої.
- Рекомендується перевіряти повідомлення та звертатися до ТЦК або роботодавців для уточнення інформації.
У мобільному застосунку Резерв+ може з'явитися статус "у розшуку". Адвокат пояснив, що це досить поширена ситуація.
Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення адвоката об'єднання "Актум" Ігоря Мунтяну. Юрист розповів, що робити, якщо у мобільному застосунку з'явилося повідомлення "у розшуку".
Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні
Що робити, якщо з'явилося повідомлення "у розшуку"?
За словами юриста, виникнення статусу "у розшуку" в мобільному застосунку, розробленому Міністерством оборони України – досить поширена ситуація.
Причини можуть бути різні:
- оновлення інформації ТЦК та СП по конкретній особі (нова інформація і, можливо, направлення повістки);
- технічні збої при синхронізації електронних і паперових реєстрів;
- різні записи в різних ТЦК та СП (особова справа в одному місці, електронний запис – в іншому).
Мунтяну підкреслив, що Міноборони теж має доступ до реєстру і може здійснювати оновлення. За його словами, усі ці фактори іноді дають розбіжності й повідомлення про розшук, які потребують перевірки в ТЦК.
Він порадив бути уважними до повідомлень від ТЦК і звертатися до своїх роботодавців, якщо виникають питання з документами.
Останні новини про Резерв+: що відомо?
До слова, у мобільному застосунку запускають бета-тест відстрочок від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку. Для участі в бета-тесті потрібно заповнити форму, а процес отримання відстрочки займає кілька годин.
Крім цього, в Резерв+ з'явилася нова відмітка щодо проходження базової загальновійськової підготовки" для деяких військовозобов'язаних.
Позначка показує, що людина ще не проходила військову службу або навчальні збори. Однак ті громадяни, в документах яких є такий напис, не повинні робити ніяких додаткових дій. ТЦК та СП не будуть за це штрафувати чоловіків.