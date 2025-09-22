У мобільному застосунку Резерв+ може з'явитися статус "у розшуку". Адвокат пояснив, що це досить поширена ситуація.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення адвоката об'єднання "Актум" Ігоря Мунтяну. Юрист розповів, що робити, якщо у мобільному застосунку з'явилося повідомлення "у розшуку".

Що робити, якщо з'явилося повідомлення "у розшуку"?

За словами юриста, виникнення статусу "у розшуку" в мобільному застосунку, розробленому Міністерством оборони України – досить поширена ситуація.

Причини можуть бути різні:

оновлення інформації ТЦК та СП по конкретній особі (нова інформація і, можливо, направлення повістки);

технічні збої при синхронізації електронних і паперових реєстрів;

різні записи в різних ТЦК та СП (особова справа в одному місці, електронний запис – в іншому).

Мунтяну підкреслив, що Міноборони теж має доступ до реєстру і може здійснювати оновлення. За його словами, усі ці фактори іноді дають розбіжності й повідомлення про розшук, які потребують перевірки в ТЦК.

Він порадив бути уважними до повідомлень від ТЦК і звертатися до своїх роботодавців, якщо виникають питання з документами.

