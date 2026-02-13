В Сарнах на Ровенщине прогремели взрывы

Утром 13 февраля в Ровенской области было неспокойно. Жители Сарн содрогнулись от взрывов.

Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Сарнах?

Тревогу в Сарненском районе объявили в 6:21. Заметим также, что Воздушные силы около 8:25 предупреждали о нескольких группах БпЛА на севере Киевской, Житомирской и Ровенской, курсом на запад.

Сообщения о взрывах в Сарнах поступило в 9:05. А уже в 9:15 стало известно о движении вражеских БПЛА на севере Житомирской и Ровенской, курсом на запад.

