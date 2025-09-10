В сети распространяется информация о якобы найденном пистолете, из которого был убит Андрей Парубий. В прокуратуре опровергли такую информацию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Смотрите также Отец Андрея Парубия раскрыл причастных к убийству сына

Нашли ли оружие, из которого убили Парубия?

В среду, 10 сентября, в прокуратуре отметили, что пока оружие, из которого был убит Парубий, не найдено.

Львовская областная прокуратура официально сообщает: оружие, из которого совершено убийство народного депутата Украины, пока не найдено, поиски продолжаются,

– говорится в сообщении.

Там напомнили, что 30 августа 52-летний львовянинн совершил 8 выстрелов в политика, в результате чего он погиб на месте.

Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. По данным прокуратуры ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) и статье 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью).

Убийство бывшего председателя Верховной Рады: основное