В сети пишут, что нашли пистолет, из которого убили Парубия: в прокуратуре сделали заявление
- В сети распространили информацию о якобы найденном пистолете, из которого был убит Андрей Парубий.
- Львовская областная прокуратура сообщила, что оружие, из которого убили политика, пока не найдено, поиски продолжаются.
В сети распространяется информация о якобы найденном пистолете, из которого был убит Андрей Парубий. В прокуратуре опровергли такую информацию.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
Нашли ли оружие, из которого убили Парубия?
В среду, 10 сентября, в прокуратуре отметили, что пока оружие, из которого был убит Парубий, не найдено.
Львовская областная прокуратура официально сообщает: оружие, из которого совершено убийство народного депутата Украины, пока не найдено, поиски продолжаются,
– говорится в сообщении.
Там напомнили, что 30 августа 52-летний львовянинн совершил 8 выстрелов в политика, в результате чего он погиб на месте.
Подозреваемому избрали меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. По данным прокуратуры ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) и статье 112 УК Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью).
Убийство бывшего председателя Верховной Рады: основное
- Бывшего спикера Верховной Рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове.
- Подозреваемого в убийстве задержали 1 сентября в Хмельницкой области.
- Похоронили политика 2 сентября на Лычаковском кладбище.