10 вересня, 14:55
У мережі пишуть, що знайшли пістолет, з якого вбили Парубія: у прокуратурі зробили заяву

Ірина Марціяш

У мережі поширюється інформація щодо нібито знайдено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. В прокуратурі спростували таку інформацію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Чи знайшли зброю, з якої вбили Парубія?

Львівська обласна прокуратура офіційно повідомляє: зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, наразі не знайдено, пошуки тривають.

 

 