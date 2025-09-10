У мережі пишуть, що знайшли пістолет, з якого вбили Парубія: у прокуратурі зробили заяву

У мережі поширюється інформація щодо нібито знайдено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. В прокуратурі спростували таку інформацію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. Дивіться також Батько Андрія Парубія розкрив причетних до вбивства сина Чи знайшли зброю, з якої вбили Парубія? Львівська обласна прокуратура офіційно повідомляє: зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, наразі не знайдено, пошуки тривають.