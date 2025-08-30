Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Андрія Парубія вбили у Львові

За даними Нацполіції, близько опівдня 30 серпня правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Встановлено, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження,

– йшлося в повідомленні поліції.

До розкриття та розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції та поліції Львівщини, Служба безпеки України та інші необхідні органи.

Буквально за кілька хвилин стало відомо, що йдеться про колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків. Щирі співчуття родині загиблого,

– написав Козицький.