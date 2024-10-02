На Днепропетровщине застрелили из ружья двух собак: полиция начала расследование

В Синельниковском районе люди убили двух собак. Правоохранители начали расследование дела.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Днепропетровской области. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Полиция начала расследование убийства животных

Лицо, которое может быть причастно к указанному правонарушению, установлено.

Информация об убийстве двух собак из огнестрельного оружия в селе Кислянка Синельниковского района поступила в полицию 1 октября в 15:00.

Преступление квалифицировали как жестокое обращение с животными. В рамках расследования опрошены свидетели и очевидцы происшествия.

Напомним, что в марте в Киеве произошел неприятный инцидент с животным. Мужчина убил собачку своей бывшей девушки из мести.