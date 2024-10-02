На Дніпропетровщині застрелили з рушниці двох собак: поліція розпочала розслідування
Джерело:Поліція Дніпропетровської області
У Синельниківському районі люди вбили двох собак. Правоохоронці почали розслідування справи.
Про це повідомили у пресслужбі Поліції Дніпропетровської області. Наразі триває досудове розслідування.
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Поліція почала розслідування вбивства тварин
Особа, яка може бути причетна до вказаного правопорушення, встановлена.
Інформація про вбивство двох собак з вогнепальної зброї у селі Кислянка Синельниківського району надійшла до поліції 1 жовтня о 15:00.
Злочин кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами. В рамках розслідування опитані свідки та очевидці події.
Нагадаємо, що у березні у Києві стався неприємний інцидент із тваринкою. Чоловік убив собачку своєї колишньої дівчини через помсту.