Про це повідомили у пресслужбі Поліції Дніпропетровської області. Наразі триває досудове розслідування.

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Поліція почала розслідування вбивства тварин

Особа, яка може бути причетна до вказаного правопорушення, встановлена.

Інформація про вбивство двох собак з вогнепальної зброї у селі Кислянка Синельниківського району надійшла до поліції 1 жовтня о 15:00.

Злочин кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами. В рамках розслідування опитані свідки та очевидці події.

Нагадаємо, що у березні у Києві стався неприємний інцидент із тваринкою. Чоловік убив собачку своєї колишньої дівчини через помсту.