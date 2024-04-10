В столице прощаются с юношей, которого убили на фуникулере в Киеве

В Киеве 10 апреля прощаются с 16-летним Максимом Матерухиным. Люди несут цветы и не сдерживают слез.

Провести юношу в последний путь пришли родственники, друзья, одноклассники и учителя.

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В Киеве прощаются с Максимом Матерухиным

Киевские телеграм-каналы публикуют фото прощания с Максимом Матерухиным. На кадрах можно увидеть, сколько людей пришло, чтобы попрощаться с юношей и поддержать семью парня.

Прощание с убитым юношей: фото Киев24

Напомним, что в воскресенье 7 апреля, по данным свидетелей, Максима толкнул на высокой станции столичного фуникулера человек – школьник упал на стекло, ранил обломком шею и умер еще до приезда кареты "скорой" от потери крови.

Нападавшего задержали на месте. Им оказался служащий-водитель Управления государственной охраны. 9 апреля суд избрал ему меру пресечения, которую требовала сторона обвинения – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.



