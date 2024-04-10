У столиці прощаються з юнаком, якого вбили на фунікулері в Києві
У Києві 10 квітня прощаються з 16-річним Максимом Матерухіним. Люди несуть квіти й не стримують сліз.
Провести юнака в останню путь прийшли родичі, друзі, однокласники та вчителі.
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У Києві прощаються з Максимом Матерухіним
Київські телеграм-канали публікують фото з прощання Максима Матерухіна. На кадрах можна побачити, скільки людей прийшло, щоб попрощатися з юнаком та підтримати родину хлопця.
Прощання з вбитим юнаком: фото Суспільне, Київ24
Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, за даними свідків, Максима штовхнув на верхній станції столичного фунікулера чоловік – школяр впав на скло, поранив уламком шию та помер ще до приїзду карети швидкої від втрати крові.
Нападника затримали на місці. Ним виявився службовець-водій Управління державної охорони. 9 квітня суд обрав йому запобіжний захід, який вимагала сторона обвинувачення – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.
Сам підозрюваний своєї провини не визнає та відмовляється давати показання.
Головне про справу
- 7 квітня у Києві на станції фунікулера спалахнув конфлікт між 29-річним чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та 16-річним Максимом Матерухіним. Після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка.
- ДБР відкрило щодо правоохоронця справу за фактом вбивства. Тим часом правоохоронці з'ясовують всі обставини події та причини конфлікту.
- Експертиза виявила, що нападник був напідпитку – у його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.
- Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, що з Максимом були ще 7 юнаків – хлопці відпочивали компанією. Наразі вони дають свідчення.
- Водія УДО обвинувачують за 155 статтею – умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.