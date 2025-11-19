В Сумах раздался повторный взрыв
- В Сумах 19 ноября был слышен звук взрыва.
- Воздушные силы предупредили об угрозе со стороны вражеской тактической авиации, а мониторы о движении беспилотника.
Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. В Сумах днем 19 ноября были слышны звуки взрывов.
Что известно о взрыве в Сумах?
Громко в Сумах сначала было в 14:45.
Сразу после этого Воздушные силы предупредили об опасности.
Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
– написали там.
В то же время мониторинговые каналы перед взрывом предупреждали о движении беспилотника "Италмас".
В 15:45 стало известно о еще одном взрыве в Сумах. Предварительно, также из-за "Италмас".
Местные власти пока не сообщали о причинах взрыва и возможных последствиях.
Россия нанесла массированный удар по Украине
В Тернополе Россия атаковала две 9-этажки. Известно о 25 погибших и 73 раненых. Среди жертв и пострадавших есть дети.
Атаковала Россия и Ивано-Франковскую область. Целилась на энергетику. Известно о 3 пострадавших, в том числе 2 детей.
От обстрела Львовщины пострадал энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. А еще фабрика Pizza Hot. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Под атакой также был Харьков, где вражеские беспилотники попали в дома, "Сильпо", лицей, предприятия, магазины.