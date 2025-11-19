Укр Рус
19 ноября, 15:46
В Сумах раздался повторный взрыв

София Рожик
Основные тезисы
  • В Сумах 19 ноября был слышен звук взрыва.
  • Воздушные силы предупредили об угрозе со стороны вражеской тактической авиации, а мониторы о движении беспилотника.

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. В Сумах днем ​​19 ноября были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Сумах?

Громко в Сумах сначала было в 14:45.

Сразу после этого Воздушные силы предупредили об опасности.

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
– написали там.

В то же время мониторинговые каналы перед взрывом предупреждали о движении беспилотника "Италмас".

В 15:45 стало известно о еще одном взрыве в Сумах. Предварительно, также из-за "Италмас".

Местные власти пока не сообщали о причинах взрыва и возможных последствиях.

Россия нанесла массированный удар по Украине

  • В Тернополе Россия атаковала две 9-этажки. Известно о 25 погибших и 73 раненых. Среди жертв и пострадавших есть дети.

  • Атаковала Россия и Ивано-Франковскую область. Целилась на энергетику. Известно о 3 пострадавших, в том числе 2 детей.

  • От обстрела Львовщины пострадал энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. А еще фабрика Pizza Hot. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

  • Под атакой также был Харьков, где вражеские беспилотники попали в дома, "Сильпо", лицей, предприятия, магазины.