В Сумах раздался повторный взрыв

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. В Сумах днем ​​19 ноября были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Враг запустил 48 ракет и более 400 дронов: сколько целей уничтожила ПВО

Что известно о взрыве в Сумах?

Громко в Сумах сначала было в 14:45.

Сразу после этого Воздушные силы предупредили об опасности.

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

– написали там.

В то же время мониторинговые каналы перед взрывом предупреждали о движении беспилотника "Италмас".

В 15:45 стало известно о еще одном взрыве в Сумах. Предварительно, также из-за "Италмас".

Местные власти пока не сообщали о причинах взрыва и возможных последствиях.

Россия нанесла массированный удар по Украине