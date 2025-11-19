У Сумах було чутно звук вибуху
- У Сумах 19 листопада було чутно звук вибуху.
- Повітряні сили попередили про загрозу з боку ворожої тактичної авіації, а монітори про рух безпілотника.
Росія продовжую тероризувати Україну обстрілами. У Сумах вдень 19 листопада було чутно звук вибуху.
Що відомо про вибух у Сумах?
Гучно у Сумах було о 14:45.
Одразу після цього Повітряні сили попередили про небезпеку.
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Водночас моніторингові канали перед вибухом попереджали про рух безпілотника "Італмас".
Місцева влада наразі не повідомляла про причини вибуху та можливі наслідки.
Росія завдала масованого удару по Україні
У Тернополі Росія атакувала дві 9-поверхівки. Відомо про 25 загиблих та 73 поранених. Серед жертв та постраждалих є діти.
Атакувала Росія й Івано-Франківщину. Цілилася на енергетику. Відомо про 3 постраждалих, зокрема 2 дітей.
Від обстрілу Львівщини постраждав енергооб'єкт, деревообробне підприємство і складське приміщення. А ще фабрика Pizza Hot. Попередньо, минулося без жертв та потерпілих.
Під атакою також був Харків, де ворожі безпілотники влучили у будинки, "Сільпо", ліцей, підприємства, магазини.