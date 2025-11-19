У Сумах було чутно звук вибуху

Росія продовжую тероризувати Україну обстрілами. У Сумах вдень 19 листопада було чутно звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Ворог запустив 48 ракет та понад 400 дронів: скільки цілей знищила ППО

Що відомо про вибух у Сумах?

Гучно у Сумах було о 14:45.

Одразу після цього Повітряні сили попередили про небезпеку.

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали там.

Водночас моніторингові канали перед вибухом попереджали про рух безпілотника "Італмас".

Місцева влада наразі не повідомляла про причини вибуху та можливі наслідки.

Росія завдала масованого удару по Україні