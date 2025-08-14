В Сумах прогремел взрыв: что известно об опасности для города
- В Сумах 14 августа прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги из-за движения вражеских беспилотников.
- Сейчас ни в ОВА, ни в мэрии не сообщали о последствиях.
В Сумах вечером 14 августа прогремел взрыв. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Сумах?
Тревогу в Сумском районе объявили в 20:07. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в регионе.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА,
– писали военные.
О взрыве в Сумах стало известно в 20:18. Об этом сообщили местные корреспонденты.
"В Сумах был слышен взрыв", – написало Суспильне.
Сейчас о последствиях громкого звука в Сумах ни в ОВА, ни в мэрии ничего не писали. Тревога в городе еще продолжается. Кроме этого, была также и угроза применения вражеской баллистики для области.
