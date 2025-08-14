У Сумах прогримів вибух: що відомо про небезпеку для міста
- У Сумах 14 серпня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги через рух ворожих безпілотників.
- Наразі ні в ОВА, ні в мерії не повідомляли про наслідки.
У Сумах увечері 14 серпня пролунав вибух. До цього в місті оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Тривогу в Сумському районі оголосили о 20:07. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у регіоні.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,
– писали військові.
Про вибух у Сумах стало відомо о 20:18. Про це повідомили місцеві кореспонденти.
"У Сумах було чути вибух", – написало Суспільне.
Наразі про наслідки гучного звуку в Сумах ні в ОВА, ні в мерії нічого не писали. Тривога в місті ще триває. Окрім цього, була також і загроза застосування ворожої балістики для області.
