Днем 7 сентября российская армия запустила дрон на Сумы. Жители города слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах 7 сентября?

Как сообщили мониторинговые каналы, на Сумы около 13:25 двигался вражеский беспилотник. Его зафиксировали над городом. Через несколько минут люди слышали взрыв. Предварительно, дрон упал в пределах Сум.

По информации исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря, удар нанесен по нежилому помещению, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Пока неизвестно, каким типом БпЛА враг атаковал Сумы. Подозревают, что это был так называемый дрон "Италмас" или модернизированный "Герань-3".

"Италмас" Это упрощенный и дешевый аналог "Шахедов", который люди назвали "газонокосилкой". Дрон имеет дальность применения до 200 километров и планировался для ударов он вроде бы по целям в глубоком тылу. БпЛА лучше чем "Шахед" избегает противовоздушной обороны и имеет значительно ниже тепловое излучение.

По состоянию на 13:37 беспилотники в небе над Сумами не наблюдаются.

Ранее для Сумской области существовала опасность из-за скоростной цели. Однако ни о прилете БпЛА, ни о возможных последствиях ракетной атаки официальной информации пока нет.

