В Сумах прогремел взрыв: город атаковал БпЛА
- 7 сентября российская армия запустила дрон на Сумы, жители города слышали взрыв.
- Тип дрона неизвестен, но подозревают, что это мог быть "Италмас" или модернизированный "Герань-3".
Днем 7 сентября российская армия запустила дрон на Сумы. Жители города слышали взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Сумах 7 сентября?
Как сообщили мониторинговые каналы, на Сумы около 13:25 двигался вражеский беспилотник. Его зафиксировали над городом. Через несколько минут люди слышали взрыв. Предварительно, дрон упал в пределах Сум.
По информации исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря, удар нанесен по нежилому помещению, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Пока неизвестно, каким типом БпЛА враг атаковал Сумы. Подозревают, что это был так называемый дрон "Италмас" или модернизированный "Герань-3".
"Италмас"
Это упрощенный и дешевый аналог "Шахедов", который люди назвали "газонокосилкой". Дрон имеет дальность применения до 200 километров и планировался для ударов он вроде бы по целям в глубоком тылу. БпЛА лучше чем "Шахед" избегает противовоздушной обороны и имеет значительно ниже тепловое излучение.
По состоянию на 13:37 беспилотники в небе над Сумами не наблюдаются.
Ранее для Сумской области существовала опасность из-за скоростной цели. Однако ни о прилете БпЛА, ни о возможных последствиях ракетной атаки официальной информации пока нет.
Атака дронами-камикадзе по Украине 7 сентября: что известно?
Утром российский БПЛА попал в 5-этажный жилой дом в Сумах. К счастью, детонации не произошло. Однако из-за столкновения были повреждены окна и балконные рамы. Пострадавших или погибших нет.
Враг с вечера 6 сентября атаковал Днепр. Много взрывов жители города слышали ночью и ближе к утру. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за обстрела пострадала инфраструктура.
Также из-за ударов ракетами и БпЛА несколько произошли пожары в Кривом Роге. Там повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом и автомобиль.
Утром над Киевом силы ПВО сбивали российский разведывательный дрон, который долго кружил над столицей. Вследствие этого в городе раздавались взрывы.