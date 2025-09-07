Укр Рус
Новости Украины В Сумах прогремел взрыв: город атаковал БпЛА
7 сентября, 14:15
В Сумах прогремел взрыв: город атаковал БпЛА

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • 7 сентября российская армия запустила дрон на Сумы, жители города слышали взрыв.
  • Тип дрона неизвестен, но подозревают, что это мог быть "Италмас" или модернизированный "Герань-3".

Днем 7 сентября российская армия запустила дрон на Сумы. Жители города слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах 7 сентября?

Как сообщили мониторинговые каналы, на Сумы около 13:25 двигался вражеский беспилотник. Его зафиксировали над городом. Через несколько минут люди слышали взрыв. Предварительно, дрон упал в пределах Сум.

По информации исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря, удар нанесен по нежилому помещению, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Пока неизвестно, каким типом БпЛА враг атаковал Сумы. Подозревают, что это был так называемый дрон "Италмас" или модернизированный "Герань-3".

"Италмас"

Это упрощенный и дешевый аналог "Шахедов", который люди назвали "газонокосилкой". Дрон имеет дальность применения до 200 километров и планировался для ударов он вроде бы по целям в глубоком тылу. БпЛА лучше чем "Шахед" избегает противовоздушной обороны и имеет значительно ниже тепловое излучение.

По состоянию на 13:37 беспилотники в небе над Сумами не наблюдаются.

Ранее для Сумской области существовала опасность из-за скоростной цели. Однако ни о прилете БпЛА, ни о возможных последствиях ракетной атаки официальной информации пока нет.

Атака дронами-камикадзе по Украине 7 сентября: что известно?

  • Утром российский БПЛА попал в 5-этажный жилой дом в Сумах. К счастью, детонации не произошло. Однако из-за столкновения были повреждены окна и балконные рамы. Пострадавших или погибших нет.

  • Враг с вечера 6 сентября атаковал Днепр. Много взрывов жители города слышали ночью и ближе к утру. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за обстрела пострадала инфраструктура.

  • Также из-за ударов ракетами и БпЛА несколько произошли пожары в Кривом Роге. Там повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом и автомобиль.

  • Утром над Киевом силы ПВО сбивали российский разведывательный дрон, который долго кружил над столицей. Вследствие этого в городе раздавались взрывы.