По данным мониторов, над столицей летал разведывательный БпЛА. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрыве в Киеве?

Воздушная тревога в Киеве длилась с 21:47 субботы до 05:19 воскресенья. Затем сирены снова прозвучали утром – с 05:52 до 07:46. Враг атаковал украинскую столицу ударными беспилотниками и ракетами.

В Киевской и Черниговской областях обнаружены вражеские разведывательные БПЛА. Привлечены средства для их сбивания,

– предупредили в Воздушных силах в 07:42.

Также мониторы писали о сбивании "Шахеда" около 07:42.

Последствия атаки на Киев 7 сентября: что известно