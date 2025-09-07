За даними моніторів, над столицею літав розвідувальний БпЛА. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про вибух у Києві?
Повітряна тривога в Києві тривала з 21:47 суботи до 05:19 неділі. Згодом сирени знову пролунали вранці – з 05:52 до 07:46. Ворог атакував українську столицю ударними безпілотниками та ракетами.
На Київщині та Чернігівщині ворожі розвідувальні БпЛА. Залучено засоби для його збиття,
– попередили в Повітряних силах о 07:42.
Також монітори писали про збиття "Шахеда" близько 07:42.
Наслідки атаки на Київ 7 вересня: що відомо
- За даними ДСНС, у столиці поранено 18 людей, ще 2 – загинули. Мер Віталій Кличко уточнив, що жертви – молода жінка та дитина віком до 1 року. Окрім того, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.
- Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, руйнування зафіксовано у Святошинському та Дарницькому районах.
- У Печерському районі сталося загоряння в урядовій будівлі – через падіння уламка горить будівля Кабміну.