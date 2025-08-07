В Сумах раздался взрыв: в регионе угроза баллистики и БпЛА

Днем 7 августа в Сумах слышали взрыв. За несколько минут до этого объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Какая причина взрыва в Сумах?

В Сумах и нескольких северных регионах Украины около 13:10 7 августа объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах писали об угрозе применения баллистического вооружения врагом с северо-востока.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,

– сообщили в ПС.

Впоследствии добавилась угроза ударных БПЛА из Курской области в сторону Сумщины. При объявлении воздушной тревоги в вашем регионе как можно быстрее направляйтесь к укрытию и соблюдайте правила безопасности.

Напомним, что в Сумах 6 августа в течение 5 минут раздалось по меньшей мере 5 взрывов. В результате атаки зафиксировано попадание в Ковпаковском районе. После атаки несколько десятков населенных пунктов остались без света.