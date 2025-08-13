В Сумах прогремел взрыв
- Вечером 13 августа в Сумах был слышен взрыв.
- Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА для Сум, но официальная информация о причинах и последствиях взрыва отсутствует.
Россия продолжает атаковать мирные города Украины. Вечером 13 августа в Сумах прогремел взрыв.
Что известно о взрыве в Сумах?
Добавим, что в 20:59 в Воздушных силах предупреждали об угрозе БпЛА для Сум.
"Внимание! Сумы и район! БпЛА неопределенного типа в вашем направлении. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – сообщили военные.
Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о причинах и последствиях взрыва в Сумах.
Напомним, что ранее днем в Сумах также раздавались взрывы. В направлении города двигалась скоростная цель.